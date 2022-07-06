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إدارة الصناعة تجدد عقد مدربها وتستعد لضم 5 محترفين جدد

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-06T10:46:03+0000
إدارة الصناعة تجدد عقد مدربها وتستعد لضم 5 محترفين جدد

شفق نيوز / جددت إدارة نادي الصناعة لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي صادق حنون لموسم آخر.

وقال المدرب صادق حنون، لوكالة شفق نيوز، إنه "طلب من إدارة النادي التجديد لأبرز لاعبي الصناعة، والاحتفاظ بهم للموسم المقبل، وذلك  للمستوى الجيد الذي قدموه مع الفريق في الموسم الماضي".

واتفق حنون، مع الإدارة على "التعاقد مع خمسة لاعبين محترفين جدد تم رصدهم من قبله، إلى جانب لاعبين عراقيين جدد لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل".

وأضاف أن "الفريق وبعد ان تكتمل تعاقداته سيقيم معسكراً تدريبياً داخلياً يتخلله عدد من اللقاءات الودية لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد"، متعهداً بأن "يظهر الفريق بشكل مختلف وافضل في الموسم المقبل، سيما بعد ضم لاعبين على مستوى عال لصفوف الفريق".

وكان فريق الصناعة لكرة القدم، قد حصل على المركز السادس عشر برصيد 41 نقطة في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

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