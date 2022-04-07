إدارة الشرطة تصف عقوبات لجنة الانضباط بحق فريقها الكروي بـ"العوراء"

شفق نيوز/ وصفت ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الخميس، العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم بحق فريقها الكروي بأنها "عوراء وغير مهنية"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القانون لاسترداد حقها.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تابعنا بأسفٍ شديدٍ، القراراتَ التي صدرت من لجنة انضباط اتحاد الكرة فيما يخص مباراة فريقنا أمام فريق نادي نفط الوسط في الدوري الممتاز، والتي أقل ما نقول عنها إنها عوراء ونظرت إلى القضية بعينٍ لا مهنية".

وأشارت إلى "السرعة في اتخاذ القرارات مقابل سكوتها المطبق لأشهر تجاه قضايا أخرى ربما كانت أكثر حساسية من تلك التي حدثت في ملعب النجف الدولي".

وتابعت الإدارة "نحن إذ نؤكد أننا سنسلك الطرقَ القانونية في استرداد حق نادينا وجماهيره التي تعرضت للاستفزاز خلال المباراة وبعدها، فضلاً عن الضرب الذي تعرضوا له من أشخاص داخل الملعب امام مرأى قوات حماية الملعب التي اكتفت بالتفرج، بل إن أحدهم ساهم بشكل سافر بضرب أحد مشجعي فريقنا وهذا موثق فيديوياً".

وأضافت "نشير الى أن القرارات الصادرة أغفلت بشكل كبير الحقيقةَ والعدل الذي ينشده الجميع من أجل التأسيس إلى مرحلة متزنة غير متأرجحة تميل إلى الكفة الأقرب، وهذا ما لا نرتضيه مطلقاً".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حزمة عقوبات على جمهور وفريق نادي الشرطة الرياضي، تمثلت بحرمان جمهور نادي الشرطة من دخول الملعب على أرضه المفترضة لخمس مباريات، وحرمان عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي من دخول الملاعب لخمس مباريات، مع فرض غرامةٍ ماليةٍ قدرها ثلاثة ملايين دينار، ومنح الحق لإدارة ملعب النجف الدولي بحصر الأضرار والمطالبة بها من الجهة المتسببة.

وذلك على خلفية أعمال شغب شهدها ملعب النجف الدولي أثناء وبعد مباراة فريقيّ الشرطة ونفط الوسط ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز نفط الوسط بهدفين لهدف على الشرطة الذي مُنيّ بأول خسارة له في هذا الموسم، حيث قام جمهور الشرطة بتكسير كراسي ملعب النجف، فضلاً عن حصول اعتداءات بين جمهور الفريقين، وكذلك اعتداء عضو النادي عدي الربيعي على احد الصحفيين المتواجدين بالملعب بالضرب والشتم.