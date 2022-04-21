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إدارة الشرطة ترفض "التهديد": نادينا خط أحمر ولا يمكن الاستغناء عنه

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T11:30:58+0000
إدارة الشرطة ترفض "التهديد": نادينا خط أحمر ولا يمكن الاستغناء عنه

شفق نيوز / وصفت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الخميس، فريقها الكروي بـ"الخط الأحمر" ولا يمكن الاستغناء عنه في الدوري أو "تهديده" حتى لو لم يمتلك ملعباً مرخصاً للأندية المحترفة، وفيما بينت أنها ستبني ملعباً في حال الزامها ليتناسب مع الفرق المرخصة، اكدت ان انشاء الملعب قد يكون خارج مشروع المجمع الرياضي وعلى نفقة النادي.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا يمكن الاستغناء عن نادي الشرطة حتى وان لم يمتلك النادي ملعباً حسب الشروط الأساسية الخاصة بالتراخيص المعتمدة للأندية المحترفة".

وأضاف الزاملي أن "الشرطة ملح الدوري ولا يمكن أن يُستغنى عنه كونه فريق جماهيري له قاعدة واسعة وكذلك الحال ينطبق على فرق الزوراء والقوة الجوية والطلبة".

وأوضح الزاملي "في حال إلزامنا بضوابط التراخيص الآسيوية فسوف نبني ملعبا خاصا بنادينا يمتلك مواصفات الملاعب المرخصة"، مبيناً أنه "في حال ضيق الوقت وعدم تمكن الشركة المنفذة إنجازه لمشروع المجمع الرياضي للشرطة سنلجأ لبناء ملعب على نفقة النادي وبجهود أبنائه ينجز باسرع وقت يتناسب مع التوقيتات".

وأكد الزاملي انه "لا يمكن لأحد أن يهدد نادي الشرطة لأنه نادي عريق ومميز وبالنسبة لنا وللجمهور فهو خطاً احمر ولا نسمح لأحد ان يهدد كيانه".

وكان النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار أكد عدم وجود هبوط هذا الموسم لأن الموسم المقبل سيخضع لشروط دوري المحترفين وربما تهبط اكثر من اربعة اندية لاسيما الفرق التي لا تمتلك ملاعب مرخصة.

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