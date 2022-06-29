إدارة الشرطة تربط أحداث الديوانية بخليجي 25 وتهاجم العنكوشي: ما حصل تهديد للسلم الأهلي

شفق نيوز/ هاجمت إدارة نادي الشرطة الرياضي، بشدة، رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، محملة إياه مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مباراة الفريقين اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة في بيان، "تابعنا، باستهجانٍ شديدٍ، ما آلت إليه الأمورُ بعد مباراةِ فريقنا لكرةِ القدَمِ أمام فريقِ الديوانيّة، وما تعرضَ إليه فريقنا من استهدافٍ واضحٍ من الجماهير المدفوعةِ بفعلِ سياسةِ التحريضِ المنبُوذةِ التي انتهجها رئيسُ نادي الديوانيّة (حسين العنكوشي)، وتبنيه خطاباً يدعو للكراهيّةِ ضد نادينا منذ فترةٍ ليس بالقصيرة".

وأضاف "إننا إذ نحملُ العنكوشي ما حصلَ من تهديدٍ للسلمِ الأهلي والأحداثِ المُؤسفة، نطالبُ الجهاتَ المُختصة بالتحقيقِ في الحوادثِ الجمّة التي جرت اليوم والتي نعدّها شروعاً بالقتلِ، وتجسيداً حقيقياً للإرهابِ الذي يحاسبُ عليه القانونُ العراقيّ، وإن الوثائق الموجودة لدينا والمعرُوضة أمام الجميعِ كافيةٌ جداً لتحديدِ المُتسببِ بالفوضى العارِمة التي حدثت".

وتابع بيان إدارة نادي الشرطة الرياضي، "إننا إذ نضعُ كلَ هذه الحقائق أمام دولةِ رئيس الوزراء ووزير الداخليّة ووزير الشَبابِ والرياضة المحترمين، نطالبهم بإجراءِ تحقيقٍ فوري بغية إبعاد الضررِ عن رياضةِ بلدنا التي تنتظرها مناسباتٌ كثيرةٌ وقريبةٌ لعلّ أهمها استضافة خليجي ٢٥ في بصرتنا الفيحاء".

وأكد وفد نادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة مساعد مدرب الفريق الكروي وأحد اللاعبين والإداريين، بأعمال الشغب من قبل جمهور نادي الديوانية.

وأبلغ وفد النادي وكالة شفق نيوز، أن مساعد مدرب الفريق حسين عبد الواحد، واللاعب محمد داود، واحد ادارييّ الفريق، أصيب بجروح جراء تعرضهم للضرب بالحجارة والشظايا الزجاج التي ألقاها جمهور فريق الديوانية عقب انتهاء المباراة.

وجرت اليوم في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الديوانية مباراة جمعت أصحاب الأرض والجمهور مع فريق الشرطة متصدر الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن هذه النتيجة لم تغير من مصير فريق الديوانية الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الاولى في حال إقرار الاتحاد العراقي لكرة القدم، بهبوط الفرق الأخيرة في التسلسل، وهي سامراء بالمركز 20، والميناء بالمركز 19، وامانة بغداد بالمركز 18، والديوانية بالمركز 17.

وعقب انتهاء المباراة حاصرت جماهير نادي الديوانية لاعبي نادي الشرطة داخل ملعب الديوانية، ما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل واستخدام "الماء الحار" لتفريقهم.

وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اصابة المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد بـ"كتفه".

وقام جمهور الديوانية بعد لقاء الشرطة والديوانية بتكسير زجاج حافلة نادي الشرطة.

وكان وزير الداخلية أرسل اعداداً كبيرة من قوات الداخلية لتأمين الحماية للاعبي الشرطة ومع كل ذلك لم يسيطروا على الجمهور الديواني.

تجدر الإشارة إلى أنه في الموسم السابق من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2020-2021 التقى فريق الديوانية مع فريق الشرطة في مرحلة الإياب، وعندها تعرض وفد فريق الديوانية لاعتداءات من جمهور نادي الشرطة.