إدارة الشرطة: تخصيص أرض لإنشاء ملعب جديد والانجاز سيكون بوقت قياسي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخصيص وزارة الداخلية قطعة أرض شرقي بغداد، لبناء ملعب خاص بفريق كرة القدم على أن إنجازه بـ"وقت قياسي"، فيما لفتت الى معاناتها نتيجة عدم توفر مكان للتدريب الموسم المنصرم.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إن "نادي الشرطة أصبح بحاجة ملحة لملعب خاص به لإعداد الفريق واجراء التدريبات استعداداً للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، لا سيما أن النادي لا يمتلك ملعباً لحد الان بعد ان تم هدم الملعب الرئيسي السابق لإنشاء مدينة رياضية متكاملة بدلا منه وهذا يحتاج لوقت طويل".

وأضاف الزاملي "لقد فاتحنا وزارة الداخلية بمعاناة الفريق في الموسم السابق بسبب عدم امتلاك ملعب خاص بنا، اذ كان الفريق يتنقل بين ملاعب أندية ومؤسسات أخرى لإجراء تدريباته وهو ما جعله غير مستقر بتدريباته لأنه محدد بأوقات معينة من قبل الجهة المالكة .

واشار نائب رئيس النادي الى ان "الادارة وجدت أن من اولويات عملها للموسم المقبل انشاء ملعب خاص وفاتحنا وزارة الداخلية الراعية للنادي والتي أبدت تعاوناً كبيرا بهذا الموضوع سيما من قبل سيادة الوزير وتم تخصيص ارض لإنشاء ملعب خاص بنادي الشرطة في حي البلديات ببغداد وستباشر الكوادر الهندسية البدء بإنشائه وانجازه بأقرب وقت ممكن".

وكان فريق نادي الشرطة حسم الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 لصالحه قبل سبع جولات من انتهاء الدوري وسيلاقي مضيفه فريق الديوانية في اخر مبارياته في الدوري الحالي يوم غد الاربعاء.