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إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-13T10:55:30+0000
إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

شفق نيوز/ كلفت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي، مساعد مدربها السابق للقيام بمهمة تدريب الفريق، وفيما نفت مفاتحة أي مدرب أجنبي للتعاقد معه، اشارت إلى أن المدرب العراقي غير قادر على مواجهة الاستحقاقات القارية.

وقال تحسين الياسري عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة الشرطة لم تفاتح الإسباني خوان جارديون أو الصربي اليتش او الروماني مارين او اي مدرب اخر غيرهم"، مبينا ان "الادارة تدرس ملفات عدد من المدربين الأجانب لاختيار الأنسب من بينهم".

وأضاف الياسري؛ أن "الادارة كلفت الاردني هيثم شبول المساعد لعبد الغني شهد بتدريب الفريق في الوقت الحالي".

وبين ان "الادارة ليس لديها النية والرغبة في الاستعانة او التعاقد باي مدرب محلي لانها تفكر بالاستحقاقات الاسيوية المقبلة"، لافتا إلى أن "المدرب العراقي بإمكانه قيادة فريقنا في الدوري المحلي، لكنه غير قادر على قيادة الفريق في الاستحقاقات الاسيوية".

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