إدارة الشرطة تتفق مع مدرب مصري لقيادة النادي

شفق نيوز/ توصلت إدارة نادي الشرطة، يوم الاثنين، إلى اتفاق مع مدرب مصري سيقود كرة الشرطة للموسم المقبل.

واكد مصدر بالنادي لوكالة شفق نيوز، أن "المدرب المصري مؤمن سليمان لعب مع الزمالك ودرب نادي الزمالك وسيقود كرة الشرطة بعد اتمام كل الاتفاقات معه من قبل ادارة النادي".

وبين انه "من المؤمل ان يحضر سليمان الى بغداد قريبا لتوقيع عقده مع الادارة لقيادة الفريق رسميا للموسم الجديد".

وتابع المصدر، ان "ادارة الشرطة سمت احمد صلاح ، وحسين عبد الواحد مساعدين ، وجليل زيدان مدربا للحراس ومازن عبد الستار مدرب اللياقة".