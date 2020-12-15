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إدارة السماوة تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-15T20:32:12+0000
إدارة السماوة تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ سمت إدارة نادي السماوة اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي شاكر محمود خلفا للمدرب المستقيل غالب عبد الحسين، يوم الثلاثاء، وذلك لقيادة فريقها الكروي لما تبقى من الدوري بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في الأدوار السابقة.

وقال شاكر محمود لوكالة شفق نيوز، "أثمن منح ادارة النادي الثقة لقيادة فريقه الكروي، وان شاء الله اكون اضافة جيدة للفريق واصحح مسارهُ عبر تحقيق نتائج ايجابية ليكون الفريق في تسلسل افضل".

واضاف، "اتمنى ان اكون اضافة جديدة، وأكون عند حسن ظن الجمهور السماوي وادارة الفريق"، مبيناً "ساسعى لتغيير وضع اللاعبين النفسي وأوجههم لتطبيق كل المعلومات بغية تحسين النتائج".

وأشار محمود إلى أن "الفريق بحاجة الى لاعبين في المرحلة الثانية، وسيتم التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية لسد الثغرات والخلل الذي رافق الفريق بالادوار السابقة".

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