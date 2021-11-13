إدارة الزوراء: نحن على بعد خطوات لافتتاح ملعب النادي (صور)

شفق نيوز/ اكد امين سر نادي الزوراء الرياضي شاكر الجبوري، يوم السبت، ان ملعب النادي بات على بعد خطوات من الافتتاح التجريبي كمرحلة اولى ليتم بعد النجاح الافتتاح النهائي.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز "كنا نطمح أن يكون الملعب جاهزا في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكن تريثنا بعض الشيء لإنجاز الملعب كاملاً وبنسبة 100% من النواحي الادارية والفنية".

واشار الى ان "ادارة الزوراء وجهة الشركة المنفذة ان يكون مكان وقوف السيارات ضمن الامور الادارية التي يجب ان تنجز، وتم الاتفاق على ذلك ولم يتبقَ شيء للافتتاح".

وبين ان الملعب "ليس ملعب ومدرجات فقط بل فيه ملاحق مكملة"، لافتاً الى ان "الادارة اتفقت ايضا مع امانة بغداد وهي الجهة المساندة لتعبيد ما حول الملعب والامور الخدمية الاخرى".

ووعد الجبوري بان ملعب الزوراء "سيفتتح قريباً جدا وسيظهر بحلته الجديدة ليكون تحفة معمارية تضاف الى ملاعب العراق".