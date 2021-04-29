سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة الزوراء: متنفذون في وزارة النقل يحاربون النادي ونفكر بالانفصال

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T12:30:00+0000
إدارة الزوراء: متنفذون في وزارة النقل يحاربون النادي ونفكر بالانفصال

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي الزوراء فلاح حسن، يوم الخميس، ان بعض المسؤولين في وزارة النقل "يحاربون" النادي، مؤكداً أنه في حال استمرار الوضع كما هو فإن النادي سينفصل عن الوزارة.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، ان "وزير النقل متفهم لوضع النادي وقد وافق على صرف المستحقات المالية لنا الا ان بعض الموظفين المتنفذين في الوزارة يخرجون بأعذار لعرقلة صرف المبالغ المخصصة للنادي التي يوافق ويصادق عليها الوزير".

وأضاف "أنا متألم من هذه الحالة، ولاسيما أنها تصدر من بعض المتنفذين في الوزارة"، مشيراً إلى انه "في حال عدم إقرار الميزانية المخصصة للنادي سنطلب الانفصال عن وزارة النقل واللجوء الى جهة اخرى لدعمنا، لأن أي نادٍ لا يستطيع العمل بهذه الطريقة المعقدة".

وتابع حسن "كنا نتمنى العمل وفق نظام الاستثمار، لكن كل أراضي الاندية تابعة لممتلكات الحكومة ولا نستطيع التصرف بها".

يشار إلى أن نادي الزوراء يعاني من أزمة مالية استدعت تدخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل بالأمر وتم الاتفاق مع وزير النقل على صرف المستحقات المتأخرة للنادي.

related

زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

Date: 2020-12-29 15:22:11
زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

Date: 2021-02-22 11:06:42
محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

Date: 2020-11-24 10:16:14
سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

Date: 2021-04-04 07:22:09
صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

Date: 2021-04-06 10:02:50
الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

Date: 2020-12-30 09:39:41
الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

Date: 2021-02-22 15:47:08
انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

Date: 2020-11-26 12:09:26
هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة