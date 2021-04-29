إدارة الزوراء: متنفذون في وزارة النقل يحاربون النادي ونفكر بالانفصال

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي الزوراء فلاح حسن، يوم الخميس، ان بعض المسؤولين في وزارة النقل "يحاربون" النادي، مؤكداً أنه في حال استمرار الوضع كما هو فإن النادي سينفصل عن الوزارة.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، ان "وزير النقل متفهم لوضع النادي وقد وافق على صرف المستحقات المالية لنا الا ان بعض الموظفين المتنفذين في الوزارة يخرجون بأعذار لعرقلة صرف المبالغ المخصصة للنادي التي يوافق ويصادق عليها الوزير".

وأضاف "أنا متألم من هذه الحالة، ولاسيما أنها تصدر من بعض المتنفذين في الوزارة"، مشيراً إلى انه "في حال عدم إقرار الميزانية المخصصة للنادي سنطلب الانفصال عن وزارة النقل واللجوء الى جهة اخرى لدعمنا، لأن أي نادٍ لا يستطيع العمل بهذه الطريقة المعقدة".

وتابع حسن "كنا نتمنى العمل وفق نظام الاستثمار، لكن كل أراضي الاندية تابعة لممتلكات الحكومة ولا نستطيع التصرف بها".

يشار إلى أن نادي الزوراء يعاني من أزمة مالية استدعت تدخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل بالأمر وتم الاتفاق مع وزير النقل على صرف المستحقات المتأخرة للنادي.