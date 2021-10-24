إدارة الزوراء متمسكة بعصام حمد رغم تراجع مستوى النوارس

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، يوم الاحد، تمسكها بمدرب الفريق الكروي عصام حمد وعدم الاستغناء عنه بسبب تراجع مستوى الفريق في منافسات الدوري الممتاز، فيما أشارت إلى تسديد 90% من الديون المترتبة بذمة النادي للاعبين ومدربين سابقين.

وقال عضو الهيئة عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، ان "وضع النادي مستقر حالياً، كما ان جمهور الزوراء متمسك بدعم فريقه وعودته إلى مدرجات الملاعب أعاد للمنافسات حلاوتها ونكهتها، وهو عامل تحفيز للاعبين لتقديم مستويات افضل في مبارياتهم بالدوري الممتاز".

وعن المنحة المالية التي أقرتها الحكومة العراقي الاسبوع الماضي للنادي، اوضح رشيد "لحد الان لم نتسلم اي مبلغ من هذه المنحة ونحن على امل ان يتم صرف المبلغ بأقرب وقت ليتسنى لنا صرف المستحقات المتبقية للاعبين وتغطية احتياجات النادي".

واشار الى ان "الامور متجهة نحو الحل بالنسبة للازمة المالية بعد وعود وزارة النقل الجهة الراعية للنادي".

وبشأن ملعب الزوراء، اعلن رشيد انه سيتم افتتاحه في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، مبينا ان الملعب "جاهز ولم يتبق سوى بعض الملاحظات البسيطة"، مشيرا ان الملعب "سيكون تحفة معمارية وسيضيف تدريبات ومباريات الزوراء بدءاً من المرحلة الثانية للدوري".