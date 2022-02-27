إدارة الزوراء تؤيد قرار اوديشو بإبعاد اللاعب مازن فياض

شفق نيوز/ ساندت ادارة نادي الزوراء يوم الأحد القرار الذي اتخذه مدرب فريقها لكرة القدم ايوب اوديشو بشأن إبعاد اللاعب مازن فياض .

وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو ادارة النادي، مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن اوديشو اتخذ قرارا رفض فيه بشدة تقبل اعتذار اللاعب مازن فياض وعودته للفريق مجددا معتبرا ان اللاعب لم يحترم توجيهاته خلال مجرى مباراة الزوراء الاخيرة امام الطلبة .

واضاف ان ادارة النادي رأت ان ايوب اوديشو كان محقاً بقراره عقب التصرف غير اللائق الذي قام به اللاعب مازن فياض في مباراة الزوراء امام الطلبة ورفضه النزول كلاعب بديل وانها مع ما يتخذه المدرب من قرار انضباطي.

واوضح ان تصرفه (أي اللاعب) كان واضحاً وصريحاً امامنا وامام الجمهور وأنه لا يليق بنادٍ كبير مثل الزوراء وان يقوم لاعب بعصيان أمر مدربه الذي له رؤية فنية خاصة بإشراك لاعبيه في اوقات يراها مناسبة، مردفا بالقول إنه مهما كان الامر فلايبرر ذلك عصيان المدرب ورفض اللاعب الدخول كبديل.

وتراجع مركز الزوراء الى المركز الرابع بعد خسارته الاخيرة امام الطلبة 0-1 في الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز ، برصيد 43 نقطة .