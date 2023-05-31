إدارة الزوراء تكشف أسباب تراجع نتائج الفريق: انتظرونا سنعود أقوى

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الأربعاء، عن وجود أسباب أدت إلى تراجع نتائج الفريق الكروي خلال الأدوار الأخيرة، تافيةً تقديم المدرب حيدر عبد الأمير استقالته للإدارة.

وقال عضو الادارة ومدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إن "غياب عدد بارز من اللاعبين وهم كل من: مراد محمد، وابو حشيش، وجلال حسن اضافة إلى ثلاثة لاعبين من لاعبي منتخب الشباب بسبب الاصابة خلال الأدوار السابقة أثر سلباً على نتائج الفريق".

واضاف انه "في الدور المقبل سيعود كل اللاعبين المصابين بضمنهم لاعبو منتخب الشباب وسيكون للزوراء كلمة في الجولات المقبلة".

ونفى ان يكون "المدرب حيدر عبد الامير قد قدم استقالته للإدارة كما اثارت ذلك وسائل الاعلام"، مبيناً انه "سيقود الوحدة التدريبية للفريق في الساعة الخامسة من عصر اليوم".

ويحتل فريق نادي الزوراء المركز الثالث بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 57.