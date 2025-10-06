إدارة الزوراء تقيل عبد الغني شهد بـ"التراضي"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، مساء اليوم الاثنين، عن فك الارتباط بالمدرب عبد الغني شهد بالتراضي، بعد اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بإنهاء التعاقد.

وقدمت إدارة النادي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شكرها وامتنانها الكبيرين للمدرب عبد الغني شهد والجهاز الفني المساعد على ما قدموه من جهود طيبة خلال فترة عملهم مع الفريق، مثمنة في ذات الوقت إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم.

وأكدت الهيئة الإدارية أنها باشرت فعلياً بإجراءات اختيار كادر فني جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال اليومين المقبلين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ومساء يوم أمس الأحد، لوّح مدرب فريق الزوراء، عبد الغني شهد، بالاستقالة من قيادة "النوارس" بعد خسارته أمام فريق القوة الجوية في ختام الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال شهد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الذي تابعته وكالة شفق نيوز: "أنا لا أستطيع الاستمرار في قيادة الزوراء، الفريق يفتقر إلى النجوم وهو بحاجة إلى الاستغناء عن عدد من اللاعبين".

وأضاف: "ليست لدي الرغبة بالاستمرار مع الفريق وهناك ثلاثة لاعبين (لم يسمهم) يجب إبعادهم لاستمراري مع الفريق للمراحل المقبلة، لأنهم يؤثرون على مستوى الفريق العام بشكل سلبي مما ينعكس على نتائج الفريق في منافسات دووي النجوم".

ويحتل فريق الزوراء المركز 16 برصيد نقطتان بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.