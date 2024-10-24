إدارة الزوراء تقرر دخول جماهيرها بالمجان لمؤازرة الفريق أمام زاخو

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، يوم الخميس، أن يكون دخول الجماهير مجانًا في مباراة فريقها أمام زاخو في الجولة الرابعة.

وبحسب بيان للنادي، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء لتقديم الدعم والمساندة للفريق في منافسات دوري المحترفين، كما قررت الهيئة تخصيص مكافأة مجزية للفريق في حال تحقيق الفوز في المباراة.

ووفق البيان، فإن في حال عدم الالتزام بما ورد بخصوص دخول الجماهير المجاني، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعياً الجماهير إلى الالتزام بدعم الفريق، واحترام الفريق المنافس وجماهيره.