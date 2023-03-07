إدارة الزوراء تغلق الباب بوجه جمهورها: لن نسمح لكم بالتدخل

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء لكرة القدم، أنها "لن ترضخ: لتدخلات جمهور النادي، وترفض دعوتها باستقالة الادارة بسبب سوء النتائج في الدوري العراقي الممتاز.

وقال امين سر النادي شاكر الجبوري لوكالة شفق نيوز، "لن نرضخ لمثل هكذا دعوات غير مبررة، فالجمهور يجب ان يشجع بشكل مثالي ويكون عاملاً ايجابياً للفريق ولا يحق له التدخل والضغط على الإدارة".

واضاف ان "الخسارة والفوز واردة مع اقوى الفرق ولا يجب ان تكون ردود أفعال للجمهور وتطلب هكذا طلبات عبر ضغط وتظاهرات على ادارة النادي".

واوضح ان "الجمهور يطالب ايضاً باقالة المدرب ايوب اوديشو وهذا غير صحيح التدخل بالجوانب الفنية من قبل الجمهور، مبيناً ان ايوب لم يقصر بعمله ويعد من بين أكفأ مدربي العراق".

يذكر ان جمهور الزوراء متواصل في دعوته لاستقالة إدارة الزوراء من مهمته بسبب النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في المباريات الاخيرة في الدوري الممتاز .