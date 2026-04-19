إدارة الزوراء تسمي عددا من مسؤولي النادي وتشكل لجنة إشراف

قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، يوم الأحد، تسمية الكابتن ليث حسين مستشاراً للنادي، وذلك للاستفادة من "خبرته الكبيرة" في دعم القرارات الإدارية والفنية.

كما سمّت إدارة النادي، الكابتن غيث عبدالغني مديراً تنفيذياً للنادي في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالأداء الإداري وتنظيم العمل بما ينسجم مع تطلعات جماهير الزوراء .

وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة عن تشكيل اللجنة الفنية للنادي والتي ستتولى الإشراف على الجوانب الفنية ووضع الخطط الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم، حيث تقرر أن تكون برئاسة الكابتن عبدالأمير ناجي وعضوية كل من هشام محمد، وحيدر صباح وغيث عبد الغني.