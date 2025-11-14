إدارة الزوراء تستأنف ضد عقوبات الاتحاد الآسيوي: لا نتحمل تصرفات البعض

شفق نيوز- بغداد

استنكرت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، يوم الجمعة، التصرفات غير المسؤولة التي صدرت من بعض من وصفتهم بـ"المحسوبين على جماهير النادي" والتي تضمنت الإساءة إلى لاعب نادي النصر السعودي ساديو ماني خلال المباراة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى صدور عقوبات مالية وانضباطية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحق النادي.

وأكدت الإدارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأفعال لا تمثل جمهور الزوراء الحقيقي والمعروف بانضباطه والتزامه وسلوكه الرياضي الرفيع"، مشددةً على أن "من قام بهذه التصرفات هم أفراد محدودون ومندسون لا يعكسون الصورة الحقيقية لجماهير النادي الكبيرة".

وبينت الهيئة الإدارية، أنها قامت بتوجيه رد رسمي وواضح إلى الاتحادين الآسيوي والسعودي شرحت فيه موقف النادي من الحادثة، مؤكدة اتخاذها إجراءات فورية بحق الأشخاص المسيئين وذلك من خلال إبلاغ الجهات الأمنية واتحاد كرة القدم العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

كما أوضحت الإدارة أنها باشرت رسمياً بإجراءات الاستئناف ضد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الآسيوي بهدف السعي إلى إلغائها، معتبرة أن "النادي لا ينبغي أن يتحمل نتائج تصرفات فردية لا تمت بصلة إلى قيمه أو سلوكه المؤسسي أو جماهيره الواعية".

وشددت الهيئة الإدارية على أن "نادي الزوراء سيواصل التزامه بالروح الرياضية واحترام لوائح البطولات"، موضحة أن "جماهير الزوراء ستظل مثالاً للالتزام والانضباط وأن الإدارة مستمرة في حماية سمعة النادي وتاريخه في جميع المحافل".

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أصدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، عقوبات انضباطية بحق نادي الزوراء العراقي، تضمنت غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار.

كما قرر الاتحاد إغلاق ربع مدرجات من ملعب فريق الزوراء، خلال المواجهة المقبلة أمام نادي غوا الهندي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وجاء قرار الاتحاد عقب تسجيل مخالفة للمادة 65 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وصدر القرار إثر قيام أحد مشجعي الزوراء بتوجيه اصوات مسيئة واهانات لفظية للاعب السنغالي ساديو ماني، نجم فريق النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2.