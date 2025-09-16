إدارة الزوراء تستنكر إساءات جماهير الطلبة والشرطة بحق "النوارس" وتتخذ إجراءات قانونية

شفق نيوز- بغداد

استنكرت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، يوم الثلاثاء، الإساءات التي صدرت من بعض جماهير ناديي الطلبة والشرطة بحق "النوارس"، فضلاً عن الأضرار المادية التي لحقت بملعب الزوراء، فيما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين.

وقالت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستنكر التصرفات والهتافات المسيئة التي صدرت من بعض المحسوبين على جماهير الطلبة خلال مباراتهم أمام زاخو في دوري نجوم العراق".

وأضافت "كما نستنكر إساءات بعض جماهير الشرطة خلال مباراتهم أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا، مع إحصاء الأضرار التي لحقت بملعب الزوراء جراء عمليات تخريب متعمدة من بعض المشجعين".

وقررت الإدارة "مطالبة إدارتي الطلبة والشرطة بضبط ومحاسبة المحسوبين على جماهيرهم لعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بعلاقة الأندية فيما بينها".

وشددت على "منع كل من مشجع نادي الشرطة (ماهر حسين مجيد العبيدي) ومشجع الطلبة (محمد عامر السلطاني) من حضور المباريات التي تقام على ملعب الزوراء في دوري نجوم العراق والبطولات الآسيوية".

وأوعزت الإدار إلى الفريق القانوني في النادي برفع دعوى قضائية بحق المذكورين أعلاه "وبحق كل من يسيء إلى كيان نادي الزوراء ولن تتهاون إدارة النادي في المحافظة على حقوق النادي المادية والمعنوية ومنع المسيئين من التجاوز على كيان النادي الكبير".