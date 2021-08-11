إدارة الزوراء تزج بـ8 لاعبين شباب لفريقها الأول

شفق نيوز/ قررت الهيأة الإدارية لنادي الزوراء، يوم الاربعاء، ترحيل ثمانية لاعبين من فريقي الشباب والرديف الى الفريق الأول بعد تميزهم مع فرقهم في الدوري الممتاز.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين هم زين العابدين سلام واحمد اركان وسامر كريم وعلي صالح وعلي صادق وسجاد محمد ويوسف علاء واوس محمد".

وبين ان "دعوة لاعبين شباب للفريق الاول خطوة محسوبة للادارة وبداية جيدة في البناء الصحيح والاستفادة من الامكانيات والمواهب التي تخدم فريق النادي للمرحلة المقبلة لاسيما وان الذين تمت دعوتهم عن قناعة تامة وهي خطوة نسعى من خلالها منح الفرصة للاعبين الشباب".

من حانب آخر ، جددت ادارة نادي الزوراء تعاقدها مع اللاعب منتظر محمد لموسمين مقبلين لتمثيل كرة الزوراء ، كما جددت مع اللاعب احمد حسن لثلاث مواسم اخرى".

وكانت الادارة جددت تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني محمد رضا والحارس علي ياسين لموسمين مقبلين.