إدارة الزوراء ترمي كرة "ديون الكهرباء" في ساحة الشركة المنفذة لملعبها

شفق نيوز/ أخلت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الأحد، مسؤوليتها عن الديون المترتبة بذمة النادي لوزارة الكهرباء لقاء أجور استهلاك الطاقة، معتبرة أن شركة المقاولات المنفذة للمشروع هي المسؤولة عن ذلك.

وقال عضو إدارة الزوراء، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب الزوراء كان بعهدة الشركة الإيرانية المنفذة منذ العام 2012 ونحن كإدارة لم نتسلم الملعب بشكل رسمي إلا منذ سنة واحدة".

وأضاف أن "المبلغ المتراكم لوزارة الكهرباء هو بذمة الشركة المنفذة وحسب اتفاق مسبق بين وزارة الشباب والرياضة والشركة الإيرانية، وطوال الـ11 سنة الماضية الإدارة غير مسؤولة عن الملعب، والموضوع الآن بين وزارتيّ الكهرباء والشباب والرياضة".

وأكد عبد الرزاق أن "التيار الكهربائي عاد مجدداً للملعب اليوم الأحد وستكون هناك جلسة مع وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع الذي هو حالياً في كوريا الجنوبية بمهمة مع المنتخب العراقي، من أجل حلّ الإشكال مع وزارة الكهرباء بشكل نهائي".

وكانت دائرة قطاع كهرباء السلام في الكرخ، قد قررت قطع الكهرباء عن ملعب الزوراء بسبب امتناع إدارة النادي من تسديد الأجور المتراكمة بذمتها.

وجاء في كتاب صادر من الشركة العامة لتوزيع الكهرباء/ قطاع كهرباء السلام، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "يرجى إطفاء مغذي الكرخ الخاص بموقع نادي الزوراء الرياضي وذلك لتراكم الديون البالغة 218 مليوناً و،123 ألفاً و900 دينار عراقي ولا تتم إعادة التيار إلا بعد التسديد".