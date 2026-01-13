إدارة الزوراء تخصم 10% من عقود اللاعبين بسبب تراجع النتائج

شفق نيوز- بغداد

قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء فرض عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تمثلت بخصم 10% من قيمة عقودهم وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة .

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في المباريات الثلاث الاخيرة وهو ما اعتبرته الإدارة إخفاقاً في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره الكبيرة.

وأكدت إدارة النادي أن "القرار يهدف إلى تصحيح المسار وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة إضافة إلى تعزيز روح المسؤولية والالتزام داخل الفريق".

وآخر نتيجة تعتبر سلبية لفريق الزوراء كانت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حيث تعادل مع مضيفه فريق ديالى، بنتيجة (1-1)، في انطلاق الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ديالى عند الساعة الثالثة عصراً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح الزوراء التسجيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم، في الدقيقة 79، قبل أن ينجح فريق ديالى في إدراك هدف التعادل سريعاً عند الدقيقة 81، عبر رأسية جميلة للاعب ثامر الصالحي.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما رفع ديالى رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.