إدارة الزوراء تختار أيوب أوديشو لقيادة فريقها

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم السبت، الاتفاق مع أيوب أوديشو لقيادة الفريق الكروي، وذلك بعد عجزها عن ثني المدرب عصام حمد عن قرار الاستقالة رغم محاولات إقناعه .

وأبلغ مصدر في إدارة النادي، وكالة شفق نيوز، أن "إدارة النادي فتحت قنوات الاتصال مع المدرب ايوب اوديشو، لقيادة الفريق للجولات المقبلة وتوصلت معه لاتفاق في قيادة الفريق ."

وأضاف المصدر، أن "ايوب اوديشو سيصل إلى بغداد في الرابع من شهر كانون الثاني، من العام الجديد المقبل، للجلوس مع إدارة النادي والاتفاق معها على النقاط كافة لقيادة الفريق" .

وأشار إلى أن "الإدارة عقدت اجتماعاً استثنائياً مع رئيس النادي فلاح حسن، عبر الفيديو، كون الأخير حاليا خارج العراق، لتجديد الإقامة وقد اتفق الجميع على حسم تسمية أوديشو لقيادة الفريق" .

وتابع بالقول: "إدارة النادي كلفت حالياً حيدر عبد الأمير، لقيادة الفريق في التدريبات ومباراته المقبلة أمام مضيفه نادي أمانة بغداد الأحد المقبل".

ويحتل فريق الزوراء بعد انتهاء الجولة 14 من الدوري الممتاز المركز الرابع برصيد 29 نقطة.