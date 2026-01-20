إدارة الزوراء تتمسك بخدمات اللاعب محمد قاسم وترفض جميع العروض

شفق نيوز- بغداد

رفضت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، جميع العروض المقدمة لنجم الفريق محمد قاسم، مؤكدة تمسكها باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الإدارة بإمكانات اللاعب وأهميته الفنية.

وأكدت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار الحفاظ على اللاعب محمد قاسم جاء متطابقاً مع رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد النحاس الذي يرى في اللاعب ركيزة أساسية يعول عليها الفريق في المنافسة على البطولات وتحقيق الأهداف المرسومة للموسم الحالي.

كما أوضحت الإدارة أن رغبة اللاعب كانت واضحة بالاستمرار مع نادي الزوراء وجماهيره الكبيرة، حيث فضل محمد قاسم البقاء مع الفريق رافضاً جميع العروض في تأكيد جديد على التزامه وانتمائه لقميص النوارس.

يذكر أن عروضاً كثيرة انهالت على لاعبي خط وسط نادي الزوراء لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الحالية وكانت من بين أكثر تلك العروض لنجم الكرة الزورائية محمد قاسم.