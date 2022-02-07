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إدارة الزوراء: اتحاد الكرة لم يفاتحنا بشأن تولي مدربنا قيادة المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-07T12:18:12+0000
إدارة الزوراء: اتحاد الكرة لم يفاتحنا بشأن تولي مدربنا قيادة المنتخب

شفق نيوز/ اكدت ادارة الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، ان الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يفاتحها بشكل رسمي لغاية الان بشأن تفريغ مدرب فريقها الكروي ايوب اوديشو لقيادة المنتخب العراقي لمباراتي الامارات وسوريا في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم.

وقال عضو ادارة النادي عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد لم يفاتح ادارة النادي بشأن تفريغ المدرب ايوب اوديشو؛ بل سمعنا بهذا الامر عبر تصريحات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

واشار الى ان اوديشو "منشغل حالياً بتهيئة الفريق استعدادا لمباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء"، مؤكدا في الوقت نفسه "لكن ادارة نادي الزوراء لن تتوانى عن دعم المنتخب في كل الحالات لكن هنالك اجراءات ادارية لابد من اتخاذها".

وبين رشيد ان "نادي الزوراء بحاجة لتواجد المدرب مع لاعبي الزوراء في هذه الفترة لتعرفه على اللاعبين وتأقلمه مع الفريق وبناء عناصره، ورغم ذلك الادارة لن تقف امام المهمة الوطنية المتمثلة بقيادة المنتخب".

ويستهل فريق الزوراء مشواره في انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بلقاء مضيفه فريق نادي الصناعة يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية ظهراً.

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