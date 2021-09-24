إدارة الديوانية تسمي سعيد محسن مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الديوانية يوم الجمعة تسمية المدرب سعيد محسن مدربا لفريقها الكروي .

وقال حيدر عبد الحسين عضو ادارة النادي لشفق نيوز ان ادارة النادي سمت رسميا المدرب سعيد محسن لقيادة الفريق للموسم 2021-2022.

واضاف ان التسمية جاءت بعد إستقالة الكابتن احمد رحيم من تدريب الفريق لتتم الموافقة من قبل الإدارة على استقالته .

واشار الى ان سعيد سيتسلم مهمة تدريب الفريق بدءاً من اليوم استعدادا لخوض مباريات الدوري الممتاز .

ويضيف فريق الديوانية على ملعبه فريق الزوراء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز .