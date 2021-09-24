سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة الديوانية تسمي سعيد محسن مدرباً لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-24T11:44:24+0000
إدارة الديوانية تسمي سعيد محسن مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الديوانية يوم الجمعة تسمية المدرب سعيد محسن مدربا لفريقها الكروي .

وقال حيدر عبد الحسين عضو ادارة النادي لشفق نيوز ان ادارة النادي سمت رسميا المدرب سعيد محسن لقيادة الفريق للموسم 2021-2022.

واضاف ان التسمية جاءت بعد إستقالة الكابتن احمد رحيم من تدريب الفريق لتتم الموافقة من قبل الإدارة على استقالته .

واشار الى ان سعيد سيتسلم مهمة تدريب الفريق بدءاً من اليوم استعدادا لخوض مباريات الدوري الممتاز .

ويضيف فريق الديوانية على ملعبه فريق الزوراء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز .

related

بينهم التونسي نبيل معلول.. إدارة الشرطة تناقش أسماء مدربين لقيادة الفريق الكروي

Date: 2021-08-01 19:04:26
بينهم التونسي نبيل معلول.. إدارة الشرطة تناقش أسماء مدربين لقيادة الفريق الكروي

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

"التعادلات" تطيح بمدرب فريق بالدوري الكروي الممتاز

Date: 2021-02-09 19:21:32
"التعادلات" تطيح بمدرب فريق بالدوري الكروي الممتاز

بـ10 لاعبين.. القاسم يقتنص تعادلاً قاتلاً من الديوانية

Date: 2021-07-04 16:14:21
بـ10 لاعبين.. القاسم يقتنص تعادلاً قاتلاً من الديوانية

تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

Date: 2019-07-24 19:05:46
تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

ثائر جسام مدربا لفريق نفط ميسان

Date: 2021-08-09 15:28:22
ثائر جسام مدربا لفريق نفط ميسان

العنكوشي يقيل سمير كاظم وسعيد محسن يقود فريق الديوانية مؤقتاً

Date: 2021-02-25 05:27:13
العنكوشي يقيل سمير كاظم وسعيد محسن يقود فريق الديوانية مؤقتاً

بدون أهداف.. نفط الوسط والديوانية يتعادلان بالدوري الممتاز

Date: 2021-07-13 18:32:02
بدون أهداف.. نفط الوسط والديوانية يتعادلان بالدوري الممتاز