إدارة الديوانية "المتفاجئة" توافق على استقالة قصي منير وثلاثة بدائل على الطاولة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية لكرة القدم، عن موافقتها على استقالة المدرب قصي منير.

وقال حيدر عبد الحسين عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن قرار الموافقة جاء رغم تمسك الإدارة بمنير.

واضاف ان قرار قصي كان مفاجئاً بعد طلبه مغادرة النادي دون سابق انذار.

وبين ان الادارة تفكر بعدد من الأسماء بديلة لمنير منها حكيم شاكر وقحطان چثير واحمد خلف.

واعلن منير عبر تدوينته الشخصية استقالته وقال "نافست منذ لامست قدمي كرة القدم، لم أكن في يوم انهزامي، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".

وقال مصدر مقرب من قصي منير لوكالة شفق نيوز إن سبب الاستقالة هو "محاربته من قبل ادارة النادي الذي يعمل البعض ضده"، مشيرا الى وجود "تحريض لدفع رئيس النادي للتدخل بعمله".