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إدارة الجوية تنفي الاستغناء عن إبراهيم بايش: لا يمكن التفريط بقدراته

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-16T10:10:45+0000
إدارة الجوية تنفي الاستغناء عن إبراهيم بايش: لا يمكن التفريط بقدراته

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، تخليها عن لاعب فريقها لكرة القدم ابراهيم بايش، للانتقال إلى فريق "فولاذ خوزستان" الايراني.

وقال عضو الإدارة هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة النادي تلقت عرضاً من نادي فولاذ خوزستان لكنها لم تصدر قرارا بمنحه للنادي الايراني كما ذكرت بعض وسائل الاعلام".

واكد انه "من الصعب التفريط بلاعب بإمكانيات بايش ولاسيما ان فريق النادي بحاجة له في مباريات الدوري والكأس والاستحقاق الآسيوي".

واوضح كاظم، ان "ادارة النادي متمسكة ببايش وترفض التفريط به كونه لاعباً مهماً جداً والفريق بحاجة ماسة له في الاستحقاقات المقبلة".

وكانت وسائل اعلام عراقية نشرت خبراً مفاده أن إدارة نادي القوة الجوية استغنت عن ابراهيم بايش وان مباراته الاخيرة مع القوة الجوية مع فريق سامراء يوم أمس الثلاثاء، كانت المباراة الأخيرة له في الدوري الممتاز وسيغادر الى ايران في الايام القليلة المقبلة لتمثيل فريق "فولاذ خوزستان" بدءً من المرحلة الثانية في الدوري الايراني.

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