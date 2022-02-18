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إدارة الجوية تمهل الشركة المنفذة لمجمعها الرياضي شهراً قبل إلغاء العقد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-18T11:17:55+0000
إدارة الجوية تمهل الشركة المنفذة لمجمعها الرياضي شهراً قبل إلغاء العقد

شفق نيوز / أمهلت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، مدة شهر للشركة الصينية المنفذة، للبدء بعملها بالمجمع الرياضي الذي يتضمن إنشاء ملعب كروي.

وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "أمانة بغداد اعترضت على انشاء الملعب"، موضحاً أن "الاعتراض كان بداعي البناء في النادي الذي سيعلوا ويرتفع ويحجب معالم نصب الشهيد الذي يقع قرب الملعب وهذا يتعارض مع القانون الذي وضعتها أمانة بغداد حفاظاً على معالم العاصمة.

وأضاف، أن "النادي غير ملزم وأنه اتفق مع الشركة التي درست كل الجوانب، ووافقت على كل الشروط"، لافتاً إلى أن "إدارة النادي ستنتظر شهراً واحداً بعدها ستسحب المشروع حتى إن كان يتضمن بناء الملعب فقط دون المجمع".

يشار إلى أن مدة المشروع الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة المنفذة هي ثلاث سنوات، ويشمل ملعبا رئيسيا يتسع لخمسة عشر ألف متفرج، وقاعة متعددة الأغراض لألعاب السلة وكرة اليد والطائرة، يتسع لألف متفرج، فضلاً عن إنشاء مول وغيرها.

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