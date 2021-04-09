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إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-09T17:21:02+0000
إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

شفق نيوز/ اكد علي زغير عضو ادارة نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، أن النادي لن يتخلى عن مدربه ايوب اوديشو، لافتا الى ان قرار اوديشو الأخير بترك الفريق جاء مستعجلاً بداعي تراجع وضعه الصحي.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز؛ ان سوء فهم بسيط حدث بينه وبين بعض اللاعبين، ازعج أيوب كثيراً، مشيرا الى التوصل إلى حل المشكلة في اجتماع الإدارة مساء اليوم واسفرت عن إقناع اوديشو بالعدول عن قراره.

وبين ان الادارة متمسكة بايوب وتم تسوية الأمور وتم تنبيه اللاعبين لتنفيذ كل مايطلب منهم من قبل المدرب.

وكشف زغير ان السبب الحقيقي لقرار ايوب بالاستقالة هو لانه ابلغ اللاعبين بالحضور اليوم للوحدة التدريبية لكن عددا من اللاعبين لم يحضروا مما دعاه لاتخاذ قراره الاعتذار وعدم الاستمرار مع الفريق.

وتابع ان الادارة نبهت اللاعبين بعدم تكرار ذلك مجددا، لاسيما وان مهمة الفريق في المرحلة المقبلة ستكون أصعب وعلى الجميع الالتزام بتوجيهات الادارة والمدرب.

وأعلن زغير ان اوديشو سيقود الوحدة التدريبية يوم غد السبت بعد استراحة لمدة يوم واحد بسبب الجهد الذي بذله اللاعبون في اللقاء أمام الوحدة السعودي.

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