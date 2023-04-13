إدارة الجوية تطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في "العقوبات الظالمة"

شفق نيوز/ استغربت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، العقوبات التي وصفتها بـ"المجحفة والظالمة" من قبل اتحاد الكرة بحق أمين سر النادي ماجد الساعدي وعضو الإدارة الكابتن حمادي احمد واللاعب إبراهيم بايش بعد الاعتراض على الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الكهرباء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وذكرت الهيئة الإدارية للقوة الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مباريات الدوري شهدت العديد من الأحداث المؤسفة إلا أن لجنة الانضباط لم تتخذ هكذا قرارات قاسية و مجحفة بحق المخالفين.

وقررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وبعد اجتماعها الطارئ والذي عقد مساء أمس الأربعاء استئناف مقررات لجنة الانضباط ومطالبة اتحاد الكرة بإعادة النظر بما صدر من حيف تجاه نادي القوة الجوية صاحب التاريخ العريق والجماهيرية الكبيرة.

وأمس الأربعاء، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عقوبات بحق عضو الهيئة الإداريّة للنادي حمادي أحمد، واللاعب إبراهيم بايش، وعضو إدارة النادي ماجد الساعدي، بالحرمان لمدة سنتين.

كما عاقبت جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات، وحملت إدارة نادي القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي والأضرار الأخرى، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، وذلك على خلفية ضرب الطاقم التحكيمي وإهانته بألفاظ نابية.

واثر ذلك علّقت إدارة نادي القوة الجوية، نشاطات النادي المرتبطة باتحاد الكرة العراقي.