إدارة الجوية ترد على حمادي: تصريحه فُسر بشكل خاطئ

شفق نيوز/ ردت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم السبت، على التصريح الذي أدلى به الكابتن حمادي احمد بعد نهاية مباراة الفريق امام الشرطة في الدوري الممتاز.

وقالت الهيئة في تصريح ورد لوكالة شفق نيرز، إن "تصريح كابتن الفريق حمادي احمد بخصوص إشراك اللاعبين الشباب في المباريات المتبقية للفريق فسر بشكل خاطئ من قبل البعض المتصيدين بالماء العكر".

واضافت ، أن "تصريح حمادي من وجهة نظره هو لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب من قبل الجهاز التدريبي الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الجولات الماضية بعد ضماننا بنسبة كبيرة التتويج باللقب".

وتابعت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي أن "لاعبينا على قدر المسؤولية للدفاع عن شعار النادي والتتويج باللقب لم يحسم حتى هذه اللحظة وبانتظار أربع مباريات في غاية الأهمية نسعى فيها لحصد النقاط المتبقية ليكون فريقنا متصدرا بكل شي من اعتلاء الصدارة وأكثر فوز ومسجل للاهداف".

واوضحت ، أن "إدارتنا تعمل بمهنية وحيادية وبعيدة كل البعد عن هذه الأساليب التي اتهمنا فيها البعض دون أي دليل".

وبخصوص الشق الثاني الذي يخص نادي الطلبة الرياضي اكدت الادارة أنه "يمثل رأيه الشخصي ولايمثل رأي الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي والجهاز التدريبي وأن الهيئة الادارية تنظر لجميع الأندية بحيادية وتقف مسافة واحدة مع الجميع كون لها حق التواجد في الدوري الممتاز".

وتابعت بأن "نادينا هو بطل الدوري الممتاز بشكل كبير ولعب كل مبارياته من أجل خطف النقاط الثلاث واسعاد جماهيره وأن كل مااثير في الإعلام هو استهداف لأكبر ناد في العراق له تاريخ مشرف على المستوى المحلي والعربي والآسيوي وظلم كثيرا في حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من قبل المتواجدين على هرم الرياضة السابقة بعد حرماننا من القاب عديدة وبشهود أغلب الرياضيين".