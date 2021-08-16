إدارة الجوية تجدد عقد مهاجمها وأشبال الصقور يبلغون الأدوار النهائية

شفق نيوز / جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، عقد المهاجم وكابتن الفريق حمادي أحمد، لموسم آخر.

وكانت إدارة القوة الجوية، قد سمت البرازيلي جورفان فييرا، مدرباً لفريق القوة الجوية يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس.

كما واستعانت إدارة الجوية، بمدرب لياقة بدنية من الجنسية البرازيلية، فيما عينت الكابتن علي زغير مديراً للفريق، كما سمّت الكابتن هيثم كاظم مشرفاً للفريق.

من جانب آخر، تأهل فريق القوة الجوية للأشبال إلى الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأشبال، بعد قبول طلب مراجعة القرار المقدم من قبل النادي إلى لجنة الانضباط والتي بدورها ألغت القرار السابق القاضي بخسارة أشبال الجوية أمام أشبال الجيش بثلاثة أهداف دون رد، واعتمدت نتيجة المباراة التي انتهت بفوز اشبال الصقور بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا القرار، توج فريق القوة الجوية للأشبال بطلا للمجموعة الثانية برصيد تسعة عشرة نقطة، بينما احتل فريق أمانة بغداد وصافة الترتيب ليتأهلان معاً إلى الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأشبال.