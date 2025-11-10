إدارة الجولان تكشف أسباب الأزمة المالية وإضراب اللاعبين

شفق نيوز- الأنبار

كشفت إدارة نادي الجولان، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تسببت في إضراب اللاعبين وامتناعهم عن خوض التدريبات.

وقال نائب رئيس النادي قاسم حسين، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة لم تتمكن من دفع رواتب ومستحقات اللاعبين منذ أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن النادي يعمل حالياً على حل الأزمة، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين للعودة إلى التدريبات لحين تأمين المبالغ وتسليمهم مستحقاتهم.

وأضاف أن سبب الأزمة يعود إلى تأخر محافظة الأنبار في صرف التخصيصات المالية الخاصة بالنادي منذ فترة طويلة، بسبب انشغالها بالانتخابات التشريعية.

وأضاف، أنه التقى شخصياً بالمسؤولين في المحافظة لمحاولة حل المشكلة، إلا أن المساعي لم تثمر عن نتيجة حتى الآن، مبيناً أن المحافظة وعدت بصرف التخصيصات المالية للنادي بعد انتهاء الانتخابات التي يترقبها الشارع العراقي.

وختم حسين تصريحه بالقول إن من حق اللاعبين المطالبة بحقوقهم، إلا أن النادي لا يملك أي مصدر تمويل آخر غير تخصيصات المحافظة، إذ لا يتلقى أي دعم من وزارة الشباب والرياضة أو من أي جهة أخرى.

يذكر أن مصدراً مقرباً من نادي الجولان كشف، يوم أمس الأحد، أن لاعبي الفريق عادوا إلى الإضراب عن التدريبات مجدداً، وذلك على خلفية عدم تسلّم مستحقاتهم المالية لأكثر من 70 يوماً.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت شفق نيوز قد انفردت قبل أشهر بنشر خبر الإضراب الأول، والذي انتهى حينها بعد وعود بحل الإشكال، إلا أن الأزمة تجددت دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ويحتل فريق الجولان حالياً المركز الثالث في الدوري العراقي الممتاز بسجل خالٍ من الهزائم، ما يجعل الأزمة الحالية مؤثرة على مسار الفريق في المنافسة.