إدارات أندية تقاطع اجتماع اتحاد الكرة العراقي ودعوات لاستقالة جماعية

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن معظم إدارات الأندية الرياضية المدعوة لحضور الاجتماع، مشيراً إلى أن هناك مطالبات باستقالة جماعية لجميع أعضاء الاتحاد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة العامة قاطعت دعوة رئيس الاتحاد للاجتماع التشاوري الذي دعا إليه عدنان درجال عصر اليوم تمهيداً لاجتماع الهيئة العامة الذي حُدد يوم السبت المقبل في بغداد".

وأضاف "الاجتماع الذي كان مقرراً عقده عصر اليوم الاثنين ألغي ولم يتحقق لأن الحضور لم يتجاوز عددهم عشرة أشخاص من ممثلي الأندية الذين تمت دعوتهم وعددهم 40 عضواً".

وأوضح أن "الهدف من الاجتماع الذي دعا إليه عدنان درجال للاتفاق مع أعضاء الهيئة العامة للتمهيد للمصادقة على التقرير المالي لعام 2024 والذي يتخلله بعض الجوانب المالية غير المقنعة".

وأكد الزاملي أن "درجال كان قد دعا الذين لا يستطيعون الحضور يشاركوا في اجتماع اليوم عبر تطبيق زوم لكن ذلك لم يتحقق أيضاً ليفشل الاجتماع التشاوري، وهذه المقاطعة قد تتكرر في اجتماع الهيئة العامة الرسمي يوم 19 من الشهر الجاري".

ودعا الزاملي بعد هذا الإخفاق لعدم الحضور "منظومة الاتحاد من رئيس ونواب وأعضاء الاتحاد بما فيهم المتحدث لتقديم استقالة جماعية، لاسيما بعدما تم التأكيد هذا اليوم على عدم رغبة وقناعة الهيئة العامة بعمل مجلس إدارة الاتحاد الحالي".

وكان عدد الحاضرين في اجتماع الأندية مع الاتحاد تسعة من أصل 40 مدعواً، وهم علاء بحر العلوم من نادي الشرطة، ومحمد صوب الله من القوة الجوية، وسيد جليل من النفط، وعلي خلف من الصناعات، وحازم تيمور من الحدود، ونعيم صدام من الكهرباء، والمحامي وليد الشبيبي من الكرخ، وممثلين عن ناديي نفط ميسان وناديالكاظمية.