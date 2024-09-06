خيسوس كاساس: سنشتاق لك ايمن حسين نراك قريباً

شفق نيوز/ نشر خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، يوم الجمعة، عبر حسابه على الإنستغرام، منشوراً يدعم من خلاله اللاعب أيمن حسين بعد تعرضه للإصابة في مباراة يوم أمس أمام منتخب عُمان.

وكتب كاساس، في منشوره الذي تابعته وكالة شفق نيوز: "أيمن حسين سنشتاق لك... نراك قريباً".

وغاب ايمن حسين عن خوض المنتخبُ الوطنيّ مساء اليوم الجمعة، وحدةً تدريبيةً استشفائيةً احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة تحضيراً لمُواجهةِ المنتخبِ الكويتي يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مبارياتِ الدور الثاني لجولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

وذكرت تقارير طبية ان اللاعب أيمن حسين مهاجم منتخب العراق بحالة صحية جيدة، ولا يحتاج لتداخل جراحي"، مؤكدة أنه بحاجة إلى الراحة لمدة 40 يوماً قبل العودة من جديد للملاعب رفقة أسود الرافدين.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره المنتخب العماني بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، سجله المهاجم أيمن حسين.