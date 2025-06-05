خيبة أمل عراقية.. كوريا الجنوبية والأردن يتأهلان رسمياً إلى المونديال

شفق نيوز/ ضمن منتخبا كوريا الجنوبية، والأردن، تأهلهما إلى كأس العالم 2026 بعد فوز الأول على مضيفه المنتخب العراقي بنتيجة 2-0، بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

المباراة التي جرت على ملعب المدينة الرياضية في البصرة عند الساعة 9:15، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف .

وفي الشوط الثاني سجل كوريا الحنوبية هدفه عن طريق اللاعب كيم جين يو في الدقيقة 63، وأضاف منتخب كوريا هدفه الثاني عن طريق اللاعب اوهو هيون جيو في الدقيقة 82.

وقد صعبت الامور على المنتخب العراقي في الدقيقة 26 حينما طرد حكم اللقاء الياباني بوسوكي أراكي مهاجم الفريق العراقي علي الحمادي، بعد إشهار بوجهه البطاقة الحمراء المباشرة لتعمده اللعب الخطر ضد اللاعب الكوري ليكمل العراق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده للنقطة 19 بالمركز الاول، وتجمد رصيد منتخب العراق عند النقطة 12 بالمركز الثالث.