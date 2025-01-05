خوشناو ودرجال يتفقان على تنظيم بطولات رياضية دوليّة في أربيل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، اتفاق رئيسه عدنان درجال مع محافظ اربيل أوميد خوشناو على تنظيم نشاطات وبطولات رياضية دوليّة في عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الاتحاد في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن درجال زار ، اليوم، مدينة أربيل، والتقى محافظها أوميد خوشناو .

وتمت، خلال اللقاء، مناقشةُ واقع اللعبة وتطورها بشكلٍ عامٍ في محافظة أربيل، وإيجاد الصيغ المناسبة وأهمية التعاون المُشترك بين الجانبين.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ومحافظ أربيل ضرورةَ العمل على تنظيم النشاطات والبطولات الرياضيّة الدوليّة في محافظةِ أربيل عاصمة إقليم كردستان، وتقديم السبل والمسارات بهدفِ الارتقاءِ بواقع اللعبة بِما ينصب بخدمةِ الدوريات المحلية، ومنها دوري نجوم العراق.

وقدّم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال شكرهُ لمحافظِ أربيل أوميد خوشناو وحكومةِ إقليم كردستان العراق، لتعاونهم واستعدادهم للتكاتف فيما يصب بمصلحةِ لعبة كرة القدم العراقيّة مستقبلاً.