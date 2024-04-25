خنجر يتسلم قيادة "يد" الشرطة وعز الدين ينضم لتدعيم الصفوف

شفق نيوز/ قررت الهيئةُ الإدارية لنادي الشرطة التعاقدَ مع المدرب رعد خنجر حتى نهاية الموسم لتولي قيادة فريق كرة اليد، خلفًا للمدرب ظافر صاحب الذي تعرض لوعكة صحية.

ويأتي هذا القرار في ظل تواجد الفريق في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة، ما يجعل المباريات المتبقية حاسمةً لتحقيق البطولة.

وفي إطار تعزيز قوة الفريق، تم التعاقد مع اللاعب المحترف الأردني خالد عز الدين حتى نهاية الموسم، وذلك بهدف تعزيز القدرة الهجومية، وتقوية الفريق في المنافسات المقبلة.

وبتسلم خنجر المهمة، أكمل الفريق استعدادته لخوض مباراته المقبلة يوم السبت المقبل أمام فريق نفط البصرة في قاعة الجيش، ومن المتوقع أن يكون الدعم الجماهيري حاسمًا لدعم الفريق في هذا اللقاء المهم.