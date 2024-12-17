خمسة أندية تتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهلت خمسة اندية إلى دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم بعد خوض مبارياتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور 32 لبطولة الكأس.

وتمخضت نتائج مباريات اليوم عن:

فوز فريق الميناء على فريق الكوفة بهدفين مقابل لا شيء.

فوز فريق نفط البصرة على فريق الكاظمية بهدفين دون مقابل .

فوز فريق الكهرباء على فريق الرمادي بهدف دون مقابل .

فوز فريق القاسم على فريق الاتصالات بهدفين مقابل هدف .

فوز فريق الكرمة على فريق المصافي بهدفين مقابل لا شيء.

لتتأهل هذه الفرق الفائزة الى دور 16 من كاس العراق.

وتتواصل مباريات دور الـ32 يوم غد الأربعاء بإقامة المباريات المتبقية من المنافسات المؤهلة لدور الـ16 .