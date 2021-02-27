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خمس "مواهب شابة" تخوض مع زاخو الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T11:16:33+0000
خمس "مواهب شابة" تخوض مع زاخو الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي زاخو بكرة القدم، يوم السبت، عن تعاقدها مع خمسة لاعبين شباب لتمثيل فريقها للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز .

وقال امين سر النادي إدريس كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي تعاقدت مع عدد من اللاعبين الجدد لتمثيل كرة زاخو للمرحلة الثانية بعد الاتفاق مع مدرب الفريق الجديد سامي بحت".

وأضاف أن "اللاعبين الخمسة هم من الشباب الذين سيمثلون الفريق في المرحلة المقبلة"، مبيناً أنهم "من المواهب التي سيكون لها شأن في الكرة العراقية بعد دعم الادارة والجهاز الفني".

وتابع أن "اللاعبين الابعة هم  احمد سالم وعمر جبار وعلي محمد رزاق وزين العابدين قحطان چثير وكيلان لقمان".

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 20 من منافسات الدوري الممتاز المركز السادس برصيد 30 نقطة .

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