خمس مواجهات مرتقبة في الدور الثالث من دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم غد الجمعة، منافسات الدور الثالث من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026.

وتقام خمس مباريات في الجولة الثالثة من دوري النخبة تجمع الاولى فريق الحشد الشعبي والناصرية وتقام المواجهة في قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

ويواجه فريق الفتوة الموصلي فريق نفط ميسان في قاعة نادي الفتوة المغلقة بمحافظة الموصل، فيما يواجه فريق ديالى فريق بلدية البصرة في قاعة نادي ديالى المغلقة للالعاب الرياضية.

كما يستضيف فريق كربلاء فريق الكوت في قاعة نادي الحكيم المغلقة في محافظة كربلاء، فيما يلاقي فريق نادي الجيش ضيفه فريق السليمانية في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد.

أما نادي نفط البصرة، فسيبقى في مرحلة الانتصار في الجولة الثالثة من منافسات دوري النخبة لكرة اليد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد إجراء تعديلاً على توقيت مباريات الحشد الشعبي والناصرية التي ستقام عند الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، وكذلك مباراة ناديي الجيش والسليمانية التي تقرر إقامتها عند الساعة الـ 4:30 عصراً بدلاً من الساعة الخامسة عصراً.

من جانب آخر أوقعت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد من منتخب العراق في المجموعة الثانية في بطولة آسيا الثانية والعشرون للرجال لكرة اليد.

ويلعب منتخب العراق الى جانب منتخبات البحرين والأردن والصين ، وتقام البطولة في الكويت للفترة 15-29 من شهر كانون الثاني/ يناير 2026.