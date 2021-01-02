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خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T06:37:47+0000
خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الكروي الممتاز بإقامة خمس مباريات، ويحل فريق الزوراء ضيفاً على فريق القاسم  على ملعب الاخير في الساعة 1:45 دقيقة ، وفريق الشرطة يواجه ضيفه فريق الميناء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويلاقي فريق امانة بغداد ضيفه فريق نادي زاخو في الساعة الثانية والنصف ،  وفريق الديوانية يستضيف فريق الصناعات الكهربائية في الساعة الثانية والنصف ، ويضيف النفط فريق اربيل على ملعب احمد راضي بنادي الكرخ في الساعة 2:45 دقيقة .

وينفرد فريق نادي نفط الوسط لغاية الآن بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد 26 نقطة

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