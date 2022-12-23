خمس مواجهات في ممتاز اليد والتعاون يغيب عن مواجهة الشرطة

شفق نيوز/ شهدت منافسات الدور العاشر لدوري كرة اليد الممتاز، إقامة خمس مواجهات، بينما انتهت السادسة باعتبار الشرطة فائزاً، بعد عدم حضور خصمه فريق التعاون.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن نتائج المباريات أسفرت عن فوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الخليج العربي بنتيجة 43 - 21 هدف، وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نادي نفط ميسان مع فريق نادي الناصرية بنتيجة 23 - 23 هدف.

وفاز فريق نادي الجيش على فريق نادي الكرخ بنتيجة 26 - 23 هدف، وفوز فريق بلدية البصرة على فريق نادي الكوت بنتيجة 22 - 25 هدف ، وفوز فريق نادي كربلاء على فريق نادي الكوفة بنتيجة 24 - 22 هدف، وتمسك حامل اللقب فريق الشرطة بصدارة الدوري الممتاز، وذلك بعد اعتباره فائزاً على فريق التعاون من محافظة الأنبار بنتيجة عشرة أهداف من دون رد، وذلك بسبب عدم حضور الأخير الى العاصمة بغداد وخوض اللقاء، اليوم الجمعة، والذي كان من المفترض أن يلعب لحساب الجولة التاسعة من المسابقة المحلية .

ورفع الشرطة رصيده الى 27 نقطة، متربعاً على صدارة جدول الترتيب.