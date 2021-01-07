خمس مواجهات في دوري السلة الممتاز اليوم وغدا

شفق نيوز/ تضيف قاعتي كركوك والشعب المغلقتين منافسات التجمع الثاني للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة التي تجرى اليوم الخميس، ويوم غد الجمعة.

ففي قاعة كركوك المغلقة تجري مباراتين، يلتقي في الاولى بتمام الساعة الثالثة عصراً فريقا نادي غاز الشمال ونادي نفط البصرة، وفي الساعة الخامسة عصرا تجري مباراة فريقي نادي نفط الشمال ونادي زاخو.

اما المنافسات التي تقام في بغداد فتقام يوم غد الجمعة في قاعة الشعب المغلقة اذ تقام ثلاث مواجهات، ففي الساعة الثالثة عصرا تجري مباراة نادي الشرطة مع ونادي الخطوط الجوية، ثم تليها في الساعة الخامسة مساءً مباراة نادي الاعظمية مع نادي الحشد الشعبي ويلتقي في المباراة الاخيرة في الساعة السابعة مساءً فريقا نادي النفط ونادي الكهرباء.