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خمس مواجهات في دوري الدرجة الاولى وهذه النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-09T14:54:46+0000
خمس مواجهات في دوري الدرجة الاولى وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس؛ خمس مواجهات واحدة منها لم تقام لانسحاب الشرقاط من دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن تعادل فريق الحسين أمام مضيفه فريق الجنسية بهدف لكلا منهما في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب التاجي.

كما فاز فريق نادي ديالي على ضيفه فريق نادي بابل بثلاثة أهداف لهدف، فيما فاز فريق نادي كربلاء على مضيفه فريق نادي غاز الشمال 3-0.

وتعادل فريق نادي البحري مع ضيفه فريق نادي السماوة بنتيجة 2-2 .

بينما اعتبر فريق نادي الشرقاط خاسرا امام فريق نادي  البيشمركة 0-3  لعدم حضوره المباراة بعد قرار انسحابه من البطولة.

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