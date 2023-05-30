خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ31 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ 31 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتجري مباراتان في الساعة الخامسة الا ربع تجمع الاولى فريقي النفط مع ضيفه الكرخ، فيما يحتضن ملعب النجف الدولي المباراة الثانية بين فريقي نفط الوسط وضيفه نفط البصرة.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب زاخو تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق نادي زاخو وضيفه الشرطة.

وتقام مباراتان في الساعة التاسعة والنصف مساءً تجمع الاولى فريقي الديوانية والصناعة، بينما يلاقي اربيل فريق القوة الجوية على ملعب فرانسو حريري.