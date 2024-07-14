خمس مواجهات في ختام دوري النجوم والاتحاد يسلم درع الدوري للشرطة في لقاء الديربي

شفق نيوز/ تُختتم من يوم منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024 بإقامة خمس مواجهات في بغداد والسليمانية ودهوك.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:00 عصرا، تجمع الأولى فريقي نادي الحدود وضيفه نادي الكرخ، بينما تقام الثانية على ملعب السليمانية في ديربي كوردستان بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي أربيل.

‏تقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 7:30 مساء ، تجمع الأولى فريقي نادي القوة الجوية ونادي نفط الوسط، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.

‏وفي مباراة ديربي جماهيري يواجه فريق الزوراء على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق الشرطة.

‏وأخيرا يضيف فريق دهوك على ملعبه فريق نفط ميسان.

يذكر ان فريق الشرطة توج بلقب البطولة قبل انتهاء الدوري بجولة، وسيتم تتويجه بدرع الدوري من قبل اتحاد الكرة العراقي في مباراته اليوم امام للزوراء، فيما ودع فريقا امانة بغداد ونفط الوسط دوري نجوم العراق بعد ان حلّا بالمركز الأخير.