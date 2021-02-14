خمس مواجهات في ختام الجولة 19 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تجري اليوم الاحد، خمس مواجهات في ختام مواجهات الجولة التاسعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن في الساعة الثانية ظهرا تقام ثلاث مواجهات تجمع الأولى فريقا نادي النفط وضيفه نفط البصرة على ملعب التاجي، ويجمع اللقاء الثاني فريق نادي الشرطة مع فريق نادي الصناعات الكهربائية.

وأشار إلى أن نادي امانة بغداد، يضيّف مباراة فريقه امانة بغداد مع ضيفه فريق نادي الكرخ، لافتا الى ان في الساعة الرابعة والربع ستقام على ملعب النجف الدولي مباراة تجمع فريقا نفط الوسط وضيفه الميناء.

ويضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً مباراة فريقي الطلبة ونادي الكهرباء، وفقا لمراسلنا.