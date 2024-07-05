خمس مواجهات في ختام الجولة الـ37 لدوري نجوم العراق ‏

شفق نيوز/ تقام، اليوم الجمعة، خمس مباريات في ختام مواجهات الجولة الـ37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان وأربيل والبصرة. ‏

وتنطلق عند الساعة الـ 5:00 عصراً مباراتان تجمع الأولى فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نوروز ، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.

‏بينما يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي في المباراة الثانية فريق نادي الكرخ وضيفه نادي نفط البصرة. ‏

في حين تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع فريق ميسان مع فريق النجف وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي. ‏

ويستضيف فريق أربيل على ملعب فرنسو حريري ضيفه فريق كربلاء.

‏بينما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء وضيفه الطلبة وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة .

وأمس الخميس، توج نادي الشرطة لكرة القدم، بطلاً لدوري نجوم العراق، وذلك قبل جولة من نهاية البطولة، فيما حل القوة الجوية ثانياً، والزوراء ثالثاً.